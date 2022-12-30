Mersin’de DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu ve mali yapılanmasında faaliyet yürüten 11 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, örgüt içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'de sahte kimlikle gizlenen S.A.'nın da Mersin'de olduğu belirledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle 215 polisin katıldığı 11 adrese eş zamanlı şafak operasyonunda, koçbaşları ile kapılar kırılarak adreslere girildi.