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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:17

Mersin'de DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Mersin'de yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Mersin’de DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu ve mali yapılanmasında faaliyet yürüten 11 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, örgüt içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'de sahte kimlikle gizlenen S.A.'nın da Mersin'de olduğu belirledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle 215 polisin katıldığı 11 adrese eş zamanlı şafak operasyonunda, koçbaşları ile kapılar kırılarak adreslere girildi.

Düzenlenen operasyon, 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyaller ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Mersin'de DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı
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