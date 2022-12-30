Mersin’de DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Ekipler, örgüt içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'de sahte kimlikle gizlenen S.A.'nın da Mersin'de olduğu belirledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle 215 polisin katıldığı 11 adrese eş zamanlı şafak operasyonunda, koçbaşları ile kapılar kırılarak adreslere girildi.