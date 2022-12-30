Haberler Gündem Haberleri FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi
Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:29 Son Güncelleme: 30.12.2022 15:46

FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi

MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Firari FETÖ'cü Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın ‘terörden arananlar' listesine ‘gri' kategoriden eklendi.

FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi

FETÖ firarisi Can Dündar, 'terörden arananlar' listesine eklendi.İçişleri Bakanlığı, Dündar'ı 'gri' kategoride 'en çok arananlar' listesine ekledi. Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

27 YIL ALTI AY HAPİS CEZASI

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.

Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.

Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA