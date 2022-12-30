SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar’da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz.

"KARADAĞ'IN AB'YE TAM ÜYE OLMASINI DESTEKLİYORUZ"

NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir."