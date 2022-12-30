Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz
Giriş Tarihi: 30.12.2022 17:13 Son Güncelleme: 30.12.2022 17:27

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar’da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz.

"KARADAĞ'IN AB'YE TAM ÜYE OLMASINI DESTEKLİYORUZ"

NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir."

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz
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