SON DAKİKA | 3. İlahiyat Gençlik Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda "3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İmam hatiplerin bütün öğrencilerini kapı dışı etmişlerdi. Türkiye genelindeki imam hatipli öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Şimdi ise 1 milyon 300 bin imam hatipli eğitim görüyor. Siyasette de sivil toplumda da zaferin parolası uhuvvettir, vahdettir. Asıl etki, mücadeleyi örgütlü bir şekilde yürütmekle sağlanır. Bugün ilahiyat yıldızları ödüllerini de takdim edeceğiz.