Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adayı manevrası! İki isme kapıları kapattı





EKREM VE MANSUR GÖREVİNİN BAŞINDA



Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak adları geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bir kez daha adaylık kapılarını kapatırken, "İki belediye başkanımız da görevlerinin başında ve çalışıyor.