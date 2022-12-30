SON DAKİKA | SGK’dan EYT mesaisi! Cumartesi günü de açık olacak

SGK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.
MAAŞLAR KANUN ÇIKTIKTAN SONRA ÖDENECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın SGK'dan aylık talebinde bulunduğu, ancak SGK'nın kanunun yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemini yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.
SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan EYT düzenlemesinin henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet, gerekse doğrudan başvuru yolu ile SGK'dan aylık talebinde bulunduğu belirtildi. EYT ile ilgili kanunun yürürlüğe girmeden yapılan taleplere istinaden SGK tarafından aylık bağlama işlemi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, "İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" denildi.
Ayrıca SGK'nın açıklamasında, yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesinin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacağı ifade edildi.