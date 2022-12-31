100 kilometre menzili geride bıraktı: Siper’den tam isabet

TÜRKİYE hava sahasının tamamen yerli ve milli imkanlarla korunması yolunda kritik öneme sahip bir aşamayı daha geride bıraktı. Uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in Sinop'ta yapılan son test atışı da başarıyla sonuçlandı. Bu gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir kamuoyuna açıkladı. SİPER Ürün-1 Sistemi'nin atışına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demir, savunma sanayisinden Türkiye Yüzyılı'na girerken millete yeni yıl hediyesi sunduklarını belirtti. Demir, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadesini kullandı.