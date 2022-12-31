Aydın’daki tüp faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi! Anne ile kızın son anları yürekleri dağladı...

Nazilli'deki döner salonundaki patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından Aydın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
KUCAĞINDA KIZIYLA ÇARESİZCE KOŞTURDU
Restoranda birlikte yemek yemeye giden Karaboğa ailesine mezar oldu.
Aydın'daki faciada can veren anne ile kızın son görüntüsü yürekleri dağladı! | Video
Restoranın 2'nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan Neslihan Karaboğa'nın son görüntüsü yürekleri dağladı.
Neslihan Karaboğa'nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş