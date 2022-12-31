Aydın’daki tüp faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi! Anne ile kızın son anları yürekleri dağladı...

Yapılan kriminal incelemenin ardından kimlik tespit çalışmalarını sona erdi. Hayatını kaybeden vatandaşların, Neslihan Karaboğa (38) kızı Lale Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4), Gamze Karaboğa (12), Emine Düztepe (37) kızı İrem Düztepe (11), Fatma Danaş (45) ve Cennet Yerli olduğu açıklandı.