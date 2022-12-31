Başkan Erdoğan’dan yılın ilk paylaşımı! Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2022'de Türkiye'ye kazandırılan hizmetler ve eserleri tek tek paylaştı. Gün boyu yapılan paylaşımların ardından Başkan Erdoğan, 2023 yılının ilk dakikalarında bir paylaşımda daha bulundu.

"ESER VE HİZMETLERİN ÖZETİ GÜNLERE SIĞMIYOR"

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda 2022'de yapılan eser ve hizmetlerin özetinin bile saatlere, günlere sığmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Türkiye Yüzyılı konusunda kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız. Türkiye Yüzyılını hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız." dedi.