Diyarbakır anneleri, 2023’e evlatlarından ayrı girmenin acısını yaşıyor

ANNELER SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce oğlu Ramazan'ın kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Bulunduğumuz bu bina önünde yıllardır çocuklarımızı bekliyoruz. Şimdiye kadar 39 evladımız teslim oldu. Türkiye yüzyılında evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtaracağız. Kazanan anneler olacaktır" dedi. 11 yıldır oğlu Mehmet'ten ayrı yaşadığını belirten Sariye Tokay ise, "Her gün evladım için gözyaşı döküyorum. Bu yıla da oğlumdan ayrı girmenin acısını yaşıyorum. Bize bu acıyı yaşatanlar PKK ve HDP'dir. Onlar bizim gözyaşlarımız da boğulacaktır. Yeni yıla umutla giriyoruz. İnşallah yeni yıldı yavruma kavuşurum. Sürekli oğlum rüyama giriyor. Yeni yıla girerken, oğluma sesleniyorum, gel teslim ol 40'ıncı kişi sen ol. Bizlere bayram olsun" ifadelerini kullandı.