Göçmen kaçakçılarına 10 yıl hapis

6'ncıyargı paketi kapsamında 4 önemli düzenleme yapılacak. Bu kapsamda uyuşturucu suçundan içeride bulananlara zorunlu rehabilitasyon uygulanacak. AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı 6'ıncı yargı paketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Hazırlanan taslakta öne çıkan 4 önemli düzenleme şöyle:Son dönemde cezaevinde bulunanların büyük çoğunluğunu uyuşturucu suçu işleyenler oluşturuyor. Cezaevinden çıkanların aynı suçu işlemesi nedeniyle zorunlu rehabilitasyon uygulamasına geçilecek. Cezaevlerinde rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Bu kişilerin cezaları bittikten sonra da infaz savcıları tarafından kan tahlili gibi yöntemlerle takipler devam edecek.Sadece Türkiye değil, dünya açısından da büyük sorun haline gelen göçmen kaçakçılığı için 5 ila 10 yıl (şu anda 3-8 yıl arası) hapis cezası verilebilecek. Kaçakçılık suçu yarım kalsa bile tamamlanmış gibi ceza uygulanacak. Hayati tehlike ve onur kırıcı bir muamele durumunda ceza, yarısından üçte ikisine kadar artırılabilecek.Kira ve komşular ile uyuşmazlıklar için mahkeme yerine önce arabuluculara gidilecek.Kararların yüze karşı okunması uygulamasına son verilecek. Bir kararın taraflara tebliği yeterli sayılacak.