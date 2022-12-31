Aydın’da tüp faciası: Her şey döner çakmağını ateşleyince meydana geldi

Ancak o sırada M.G.B.'nin sesini duymayan döner ustası, döner makinasının çakmağını ateşleyince korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle alevler bir anda tüm binayı sardı. İşyeri çalışanı O.S., M.B. tüp değişimini yapan M.G.B. ve salonun birinci katında yemek yiyen C.Y., H.P. kendilerini dışarıya atmayı başardı.