Aydın’da tüp faciası: Her şey döner çakmağını ateşleyince meydana geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çorba salonu da işleten L.Y. 2 yıl önce ünlü bir döner markasının isim hakkını alarak Nazilli'nin en işlek caddesi olan Uzun Çarşı'da salonunu açtı. Dün öğleden sonra tüpün bittiğini fark eden işletme çalışanlarından O.S. tüp firmasını arayarak tüplerin değiştirilmesini istedi.
TÜPLER BODRUM KATTAYDI
Restoranın bodrum katında bulunan sanayi tipi tüplerin değişimi için firmadan M.G.B. görevlendirildi. M.G.B. kısa sürede restoranta gelerek tüplerin değişimini sağladı. Ancak gazın sızdığını fark eden M.G.B. yukarıya bağırarak kaçak olduğunu söyledi.
Ancak o sırada M.G.B.'nin sesini duymayan döner ustası, döner makinasının çakmağını ateşleyince korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle alevler bir anda tüm binayı sardı. İşyeri çalışanı O.S., M.B. tüp değişimini yapan M.G.B. ve salonun birinci katında yemek yiyen C.Y., H.P. kendilerini dışarıya atmayı başardı.
İKİNCİ KATTAKİLER KURTARILAMADI
Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hemen hastanelere sevk edilirken, binanın ikinci katında yemek yiyen müşteriler alt kattan gelen alevler nedeniyle merdivenden aşağıya inemedi. Pencereye yönelen bazı çocuklar, pencerenin önünde bulunan klima nedeniyle dışarıya çıkamayınca dumandan zehirlenerek alevlerin arasında kaldılar.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol almayı başarırken korkunç kazada Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (3), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37), İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
VALİ AKSU OLAY YERİNE GELDİ
Patlamanın ardından olay yerine ulaşan Aydın valisi Hüseyin Aksu Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayın hemen ardından işletme sahibi L.Y. 9 kişi gözaltına alındı.