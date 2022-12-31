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Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:27

Aydın'da tüp faciası: Her şey döner çakmağını ateşleyince meydana geldi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı korkunç patlamanın detayları ortaya çıktı. Patlamanın döner makinasının çakmağının ateşlendiği an meydana geldiği ortaya çıkarken, kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Korkunç kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. İşte o korkunç kazanın detayları...

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Aydın’da tüp faciası: Her şey döner çakmağını ateşleyince meydana geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çorba salonu da işleten L.Y. 2 yıl önce ünlü bir döner markasının isim hakkını alarak Nazilli'nin en işlek caddesi olan Uzun Çarşı'da salonunu açtı. Dün öğleden sonra tüpün bittiğini fark eden işletme çalışanlarından O.S. tüp firmasını arayarak tüplerin değiştirilmesini istedi.

TÜPLER BODRUM KATTAYDI

Restoranın bodrum katında bulunan sanayi tipi tüplerin değişimi için firmadan M.G.B. görevlendirildi. M.G.B. kısa sürede restoranta gelerek tüplerin değişimini sağladı. Ancak gazın sızdığını fark eden M.G.B. yukarıya bağırarak kaçak olduğunu söyledi.

Ancak o sırada M.G.B.'nin sesini duymayan döner ustası, döner makinasının çakmağını ateşleyince korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle alevler bir anda tüm binayı sardı. İşyeri çalışanı O.S., M.B. tüp değişimini yapan M.G.B. ve salonun birinci katında yemek yiyen C.Y., H.P. kendilerini dışarıya atmayı başardı.

İKİNCİ KATTAKİLER KURTARILAMADI

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hemen hastanelere sevk edilirken, binanın ikinci katında yemek yiyen müşteriler alt kattan gelen alevler nedeniyle merdivenden aşağıya inemedi. Pencereye yönelen bazı çocuklar, pencerenin önünde bulunan klima nedeniyle dışarıya çıkamayınca dumandan zehirlenerek alevlerin arasında kaldılar.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol almayı başarırken korkunç kazada Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (3), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37), İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

VALİ AKSU OLAY YERİNE GELDİ

Patlamanın ardından olay yerine ulaşan Aydın valisi Hüseyin Aksu Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın hemen ardından işletme sahibi L.Y. 9 kişi gözaltına alındı.

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Aydın'da tüp faciası: Her şey döner çakmağını ateşleyince meydana geldi
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