İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy: Bu annelerin gözyaşlarına sebep olanlarla hesabımız var

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldığı için HDP il binası önünde 1215 gündür oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren acılı annelerle sohbet eden Bakan yardımcısı Ersoy, "Baskıya, zulme, korkuya ve her türlü kötülüğe karşı ailelerimizin şanlı direnişlerinin 1215. gününde Diyarbakır'dayız. Ant olsun ki, bu anneleri evlatlarına hasret bırakanlarla tek bir annenin gözyaşına sebep olmalarına izin vermemek için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
HACİRE ANNE İLE BAŞLAMIŞTI
Diyarbakır Annelerinin ilk eylemi, Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP il binası önündeki oturma eylemiyle başlamıştı. Hacire Akar'ın oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.
Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemiyle 38 aile; evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.
Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kandırılarak, kaçırılarak dağa götürülen ellerine kalem verilmesi gerekirken silah tutuşturulan o çocuklarımıza teslim olun çağrımı tekrarlamak istiyorum. O annelerinizin babalarınızın gözyaşlarının dinmesi için bu acıya son verin" dedi.
"OĞLUM GELİN BERABER GEÇİRELİM BU YILI"
6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, AA muhabirine, evladını çok özlediğini, bir an önce ona kavuşmak istediğini söyledi.
"HDP'liler oğlumu kaçırdı. Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da gelmedi. HDP sebeptir, sorumludur. Ellerini çeksinler oğlumun üzerinden. Oğlumu HDP'den istiyorum, oğlumu versinler bana" diyen Demir, yeni yıldan beklentisinin oğluna kavuşmak olduğunu belirtti.
"FADİME ÖNÜMÜZDEKİ YILI SENİNLE GEÇİRELİM"
Hatice Levent de 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'ye kavuşmak için evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi.
Kızından ayrı geçen her günün acı dolu olduğunu dile getiren Levent, kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.
Levent, yeni yıla kızından ayrı girmek istemediğini anlatarak, "Seni çok özledim yavrum. Dön gel, kapım sana açık. Sensiz geçen yıllar bize zehir oldu. Fadime önümüzdeki yılı seninle geçirelim. Yeni yılda bu çilemizi bitir Allah'ım. Ellerinizi yavrularımızın üstünden çekin. Dönsünler, biz de mutlu bir şekilde yeni yılı geçirelim." dedi.
"İNŞALLAH MAHMUT'UM GELECEK, YENİ YILI BİRLİKTE GEÇİRECEĞİZ"
12 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan Bedriye Uslu da evlatları için eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.
Evlat acısının büyük bir acı olduğuna işaret eden Uslu, oğluna kavuşma umudunu hiçbir zaman yitirmediğini kaydetti.
Uslu, yeni yılda oğluna kavuşmayı umut ettiğini aktararak, "İnşallah Mahmut'um gelecek, yine eski günlere döneceğiz, yeni yılı birlikte geçireceğiz. Tüm çocuklar eve dönsün, bu çilemiz bitsin. Mahmut beni görüyorsan veya duyuyorsan evine dön. Gelin yurdumuza, polisimize, askerimize teslim olun." ifadelerini kullandı.