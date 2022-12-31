İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy: Bu annelerin gözyaşlarına sebep olanlarla hesabımız var

GELİN TESLİM OLUN

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kandırılarak, kaçırılarak dağa götürülen ellerine kalem verilmesi gerekirken silah tutuşturulan o çocuklarımıza teslim olun çağrımı tekrarlamak istiyorum. O annelerinizin babalarınızın gözyaşlarının dinmesi için bu acıya son verin" dedi.

"OĞLUM GELİN BERABER GEÇİRELİM BU YILI"

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, AA muhabirine, evladını çok özlediğini, bir an önce ona kavuşmak istediğini söyledi.