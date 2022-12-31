Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:47 Son Güncelleme: 31.12.2022 15:48

Son dakika: AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Akdeniz'de saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika: AFAD duyurdu! Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.14'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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