Son dakika: AFAD duyurdu! Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.14'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.