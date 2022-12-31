Son dakika: AFAD duyurdu! Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-31
Saat:15:14:31 TSİ
Enlem:33.398 N
Boylam:26.12 E
Derinlik:6.7 km
Detay:https://t.co/wDvIzwUFjX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 15.14'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-31
Saat:15:14:31 TSİ
Enlem:33.398 N
Boylam:26.12 E
Derinlik:6.7 km
Detay:https://t.co/wDvIzwUFjX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi