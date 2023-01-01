Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın önsözü, 2023 olacak

Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Savaşların, terör saldırılarının, ekonomik ve diplomatik şantajların, gıda ve enerji darboğazlarının, insani ve vicdani krizlerin dünyayı esaret altına aldığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıldönümüne eriştiğini vurguladı. Türkiye'nin söz dinleyen değil, söz geçiren ve sözünü dinleten bir ülke mertebesine çıktığına değinen Bahçeli, mesajında, "2023, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacak, lider ülke Türkiye'nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir. 2023 yılı, Cumhuriyet'in kuruluş namusunun her manadaki müdafaasını millet iradesiyle pekiştirip cumhurun müstesna zaferiyle perçinleyecektir ve müteakip yıllar Türkiye'nin şahlanışına, zulme yandaşlık edenlerin dağılmasına, zillete düşenlerin dağınıklığına mutlaka sahne olacaktır. 2023'ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Yeni yılın giriş kapısı Lider Ülke Türkiye'ye açılmakta, 2023'ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdesidir" ifadelerine yer verdi.