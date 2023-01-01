Bakan Akar’dan Yunanistan’a uyarı: Yanlış hesap Ankara’dan döner

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarını havadan denetledi.
Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılın son gününü yoğun mesai ile geçirdi.
Bakan Akar: "Yanlış hesap Ankara'dan döner" | Video
Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, kentin caddelerinde vatandaşla buluşmanın ardından "Doğu" isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.
"YANLIŞ HESAP ANKARA'DAN DÖNER"
Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:
"Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi, Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası arası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar.
Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner."