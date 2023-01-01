Bakan Akar’dan Yunanistan’a uyarı: Yanlış hesap Ankara’dan döner





"YANLIŞ HESAP ANKARA'DAN DÖNER"

Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi, Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası arası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar.







Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner."