Hedeflerimizden asla geri adım yok daha yeni başlıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl için video mesaj yayımladı. Erdoğan "2023'te milletimizin her bir ferdine ve insanlığa barış, huzur, refah, esenlik diliyorum" sözleriyle bitirdiği mesajında özetle şunları söyledi:Ülkemizin en iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunduğumuz 2011 seçimlerinden beri gece gündüz çalıştık. 2022'yi de 20 yılımız gibi büyük kazançlarla kapattık. Ülkemizin neresine gidersek gidelim yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın benzer fotoğraflar var. 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının sevincini 29 Ekim 2023'te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz.Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık. Tam tersine milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek var gücümüzle yolumuza hep devam ettik.2023'te 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla Cumhuriyet'in yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılım başlatılacak. Artık hedefimiz küresel siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değil, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız altyapıyı bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani yeni başlıyoruz.2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar hepimizin canını sıktı. Dünyada olumsuz gelişmelerin yaşandığı süreçte Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik, istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli oldu. Bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşandı ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda tarihin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da ulaşıldı. Milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık. Bunun yerine istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık. Çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştık. Çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli destekledik. Dimdik ayaktaysak bunu uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçluyuz.Başkan Erdoğan'ın 2022'de AK Parti hükümetinin ülkeye kazandırdığı eser ve hizmetleri Twitter hesabından 'Sadece özeti' diyerek 3 dakikada bir paylaştı. Paylaşımlar geceyarısına kadar sürdü. Tweet serisinde vatandaşın sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemeler olduğu kadar çevre, bilim ve teknoloji, dış politika, savunma sanayii ve mühendislik gibi konularda devrim niteliğindeki hizmet ve eserlerde anlatıldı. İşte onlardan bazıları:21 yeni Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi yayımlandı. 5 yeni teknoloji geliştirme bölgesi kuruldu.27 ilde 7 bin 345 yataklı 27 yeni hastane hizmete alındı.Yenilenebilir enerjide üretim rekoru kırıldı. Güneşten 2.7, rüzgârdan 4.2 milyar KWH elektrik elde edildi.Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi keşfedildi.İlk yerli tasarım lokomotif motoru üretildi. Milli füzeler Gökdoğan ve Bozdoğan testleri başarıyla geçti.2 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. Sıfır atık geri kazanım oranı 27.2'ye çıkarıldı. Türkiye'nin ilk iklim şûrası yapıldı.180 bin ton deniz çöpü toplandı. 49 millet bahçesi tamamlandı. 5 milyon metrekare park hizmete alındı.İstanbul Tahıl Anlaşması'yla dünyanın gıda krizi çözüldü.60 yıllık bir hayali gerçekleştirip TOGG Teknoloji Kampüsü'nü açtık.Sosyal yardımların yelpazesini genişleterek vatandaşlarımıza 82 milyar TL ödeme gerçekleştirdik.