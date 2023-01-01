Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı dolayısıyla Van'ın İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Soylu, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla üs bölgesindeki jandarmalara hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Modüler sistemlerle Tendürek'in çevresinden, eksi 17 derecede, orada böyle bir mücadeleyi vermek, buradan bütün vatanımıza, topraklarımıza hakimiyetimizi tesis etmek gerçekten bir imanın, inancın neticesidir. Ben, bu imanın, bu inancın tüm temsilcilerini şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şimdiden 2023'ün ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Bütün kahramanlarımızı milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi ile de telefonda görüştü. Akar ile görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara seslenen Erdoğan, "İnanıyorum ki 2023 ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak" dedi.