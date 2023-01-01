Milli Piyango sorgulama için doğru yerdesiniz. 31 Aralık tarihinde yapılan dev çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları merak edilmeye başlandı. 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarak 4'e bölündü. Bilet sahipleri ise Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ile biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kontrol edebiliyor. Milli Piyango sorgulama 2023, MPİ yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile sıralı tam liste Sabah'ta! İşte, Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı!
Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste Milli Piyango Online resmi internet sitesinden duyuruldu. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr'de de yerini aldı. Biletinize çıkan ikramiyeyi Milli Piyango bilet sorgulama yaparak hemen öğrenebilirsiniz.
İşte, Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste;
6530303
0 Ve 6
5424303
5839489
0256035
0341678
0357483
0528624
1404769
2271176
3266702
3439448
5323047
8223019
1039531
1144595
1225572
1970525
2008962
2308330
2351908
2469708
2787105
3492628
3697011
5093765
5977975
5986604
6365391
6650782
7815352
8287797
8574583
5385056
6363086
6406679
6666460
6977549
7247036
7692503
7730621
7844859
8661989
8828675
9071714
9624096
0006862
0041066
0045711
0071423
0132943
0151319
0189879
0200147
0201757
0221178
0230755
0243751
0279871
0319042
0331355
0339030
0340595
0508948
0539652
0561493
0574159
0611908
0639622
0650956
0681449
0764886
0955846
0979727
0981292
0999297
1032307
1052507
1072748
1124102
1142768
1247336
1266560
1285087
1294589
1387753
1388763
1404979
1431990
1450691
1527953
1533727
1556873
1571784
1576428
1618447
1652887
1669714
1676346
1712241
1715387
1741540
1810351
1822300
1902603
1949851
1972502
2003520
2023132
2086305
2086409
2106295
2113738
2164251
2177204
2188832
2225540
2261434
2269191
2272939
2298125
2311596
2379973
2423776
2447345
2463990
2477139
2481935
2488351
2590385
2598448
2621021
2664209
2671491
2787314
2827028
2834679
2909840
3080686
3083583
3135377
3139517
3170323
3175741
3216940
3243442
3259226
3370738
3379271
3474695
3497060
3503575
3507075
3534760
3592280
3630195
3653744
3689760
3696358
3702116
3711870
3734878
3755458
3765767
3828628
3897837
3962624
3976287
3985725
4003241
4007290
4086013
4142063
4169209
4200182
4219826
4244903
4250886
4256696
4264203
4279806
4283995
4288093
4357839
4367519
4385583
4411805
4416552
4668814
4702078
4712939
4715095
4758154
4769506
4783514
4835237
4835264
4846593
5055241
5072478
5097108
5099003
5136087
5142012
5216375
5222905
5252757
5260276
5261547
5272666
5285142
5293997
5346028
5361888
5393474
5398061
5426318
5452208
5452421
5488700
5501170
5519370
5520242
5563603
5607196
5607716
5619343
5637807
5661496
5705604
5757671
5851830
5888849
5954861
6010958
6012838
6066626
6130313
6132794
6141832
6151371
6206955
6246015
6275135
6344537
6373558
6427733
6467633
6477480
6491845
6518299
6525769
6528227
6623528
6727279
6743077
6777142
6870075
6904131
7012181
7060151
7061220
7158616
7173847
7242967
7265541
7396693
7414104
7420497
7512885
7523367
7535362
7575026
7589578
7704911
7748817
7842112
7864795
7871913
7874337
7875233
7898065
7930604
8010163
8017761
8052106
8070606
8156201
8187762
8230307
8240668
8297854
8305801
8329962
8372024
8401323
8436564
8649635
8734242
8735336
8766928
8777721
8787020
8806537
8846763
8872754
8877382
8910023
8956672
8977164
8980436
9000387
9006971
9027481
9030494
9050187
9074883
9115303
9120958
9135811
9143223
9260966
9261140
9286815
9308547
9316536
9396379
9520075
9528386
9582476
9644842
9650729
9669687
9678466
9735234
9763653
9769793
9773355
9856881
9864853
9930012
9949447
9976225
9987982
0045801
0058657
0130244
0140945
0145639
0227666
0230276
0248208
0251828
0268537
0315846
0339112
0613316
0702454
0738233
0759292
0793980
0872162
0907135
0909200
0982833
1026729
1049605
1063223
1168527
1223789
1244683
1283270
1288532
1325808
1435082
1498839
1505458
1526085
1563491
1612727
1635144
1666147
1680959
1693374
1716535
1798667
1798868
1894173
1918496
1986252
2071934
2096340
2123103
2202128
2241453
2300134
2304003
2384850
2447748
2559514
2559859
2717162
2718110
3012380
3077472
3116149
3227923
3252236
3269465
3312280
3335473
3360676
3392331
3419649
3470535
3478588
3500751
3520008
3563150
3585303
3588625
3593182
3683767
3689055
3725229
3930505
3932788
4011291
4102997
4141336
4158807
4160827
4223581
4254797
4330729
4351073
4371238
4425857
4534632
4571425
4579798
4582526
4585714
4604808
4681812
4685193
4695982
4756949
4783691
4818180
4840119
4847919
4882780
4891975
4917792
4946970
4958194
5017011
5061631
5082354
5092320
5197825
5272830
5305966
5371994
5374508
5405198
5465237
5472720
5477122
5530285
5530317
5590494
5604288
5691416
5732275
5753177
5847433
5853908
5901879
5956622
5982696
6031309
6047083
6088826
6106967
6154422
6249303
6258053
6310908
6339548
6457662
6464913
6479885
6533657
6562422
6621083
6622144
6673727
6728626
6810592
6847359
7030509
7049713
7059358
7067973
7068055
7103091
7143242
7177466
7241064
7290497
7296456
7378137
7413449
7503972
7510548
7523447
7524798
7582227
7601973
7603640
7610196
7637759
7670049
7715664
7754583
7758793
7792815
7807381
7810808
7867662
7903023
7903790
7999335
8040382
8090062
8091415
8138526
8153770
8167231
8212129
8260815
8289196
8320676
8329328
8375064
8403183
8411494
8471953
8530039
8558844
8563716
8581015
8605152
8664090
8733524
8760714
8806139
8934538
8939090
8988240
9002476
9028349
9146656
9181835
9213678
9257174
9309827
9342969
9369578
9369591
9443247
9519817
9652529
9656457
9710490
9727608
9769060
9776578
9778231
9834433
9928224
9939667
Milli Piyango Sonuçları Sorgulama: İşte 50.000 TL Kazandıran Numaralar
0439742
0406392
0589275
0595348
0668631
0957193
1218698
1291752
1312830
1338036
1365698
1402276
1536582
1580111
1661612
1674011
1680580
1727052
1924071
1964682
1978909
2008134
2080531
2180411
2230162
2432666
2441213
2543616
2560788
263482
2666796
2850503
2953796
2991029
2991740
3030498
3490276
3497864
3588162
3659077
3930870
3940923
3970011
3973697
3976334
3988081
4099344
4186434
4205803
4475025
4484524
4572359
4716084
4740960
4761225
4935310
4956803
5050496
5185083
5366836
5419143
5928391
5958343
6084857
6268699
6295632
6410198
6473027
6532309
6886745
6930676
7049747
7086761
7221470
7279397
7471350
7553250
7612849
7771837
7878719
7950655
7951082
7977224
8054060
8123944
8129519
8150562
8245767
8330365
8429818
8612478
8733335
8849935
8941909
9398121
9398961
9524472
9716923
9807090
9925993
Yılbaşı çekiliş sonuçları sabah.com.tr Milli Piyango Sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulayabilir, rakamlara göre ikramiye kazanan numaralar listesine erişebilirsiniz.
Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları sorgulama sayfasında "Bilet Numarası" kutucuğuna biletinizdeki rakamları yazıp "Sorgula" butonuna tıkladığınızda işleminiz gerçekleştirilecektir.
Biletinizdeki rakamlara herhangi bir ikramiye çıkmaması durumunda "BİLETİNİZE İKRAMİYE İSABET ETMEMİŞTİR" uyarısıyla karşılaşacaksınız. Biletinizde büyük ikramiye, amorti ya da diğer ikramiyelerden çıkması halinde ise yine açılır pencere üzerinden sonuca ulaşabileceksiniz.
Amorti, Milli Piyango çekilişlerinde bilet parasını iade almanızı sağlayan bir ödeme türüdür. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tamamlanmasının ardından amorti rakamı olarak 2 sayı çekilecek. Bu sayılardan birinin biletinizin son rakamı olması halinde biletinize amorti çıkmış olacak. Böylece bilet paranızı geri alabileceksiniz.
Amorti miktarı bilet fiyatı kadardır. Amorti çıkan bilet çeyrek biletse çeyrek bilet fiyatı kadar, yani 50 TL kazanırsınız. Yarım bilet ise 100 TL, tam bilet ise 200 TL olan bilet ücretinizi geri alırsınız.
Milli Piyango çekilişleri bugün saat 12:30'da başladı. 15:30'da 10 bin TL'lik ikramiyeyi kazanan rakamlar belli oldu.
20.000 TL kazanan numaralar saat 18:00'de
50.000 TL- 20.000.000 TL kazanan numaralar 20:00'de,
400 TL – 5000 TL kazanan numaralar saat 23.00'te,
200.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise saat 23:30'da belli olacak.
12:30'da başlayan Milli Piyango çekilişi akşam 23:30'da büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte son bulacak. Büyük ikramiye için yılbaşı çekilişinin son bulmasıyla birlikte kazandıran rakamlar ve ikramiye isabet eden biletler sabah.com.tr Milli Piyango sonuç ekranı üzerinden yayınlanacak.
2023 yılbaşı çekilişi için bileti olan ve ikramiye kazananlar, ikramiye ödemelerini bayilerden ve online sistem üzerinden alabilecek. Belli bir meblağ üzerindeki ödemeler ise banka şubeleri aracılığıyla temin edilecek.
Bilet bayisinden aldığınız yılbaşı çekilişi biletleri için 5000 TL'ye kadar olan ikramiyelerinizi bayiliklerden alabilirsiniz. 5 bin TL'ye kadar olan ikramiyeler bilet bayiliklerinden temin edilir ve "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.
5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler için Türkiye Halk Bankası'nın yetkili şubelerine ( 81 ilde 100 şube, KKTC'de 1 şube) müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu müracaattan önce herhangi bir bilet bayisinden ikramiye biletinizi temin etmeniz gerekir. Bu biletle birlikte yetkili banka şubesine başvurarak ikramiyenizi alabilirsiniz.
100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler ise yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi'nden alınabilmektedir. Bunun temin edilmesi için ikramiye bileti alınmasına gerek yoktur. Yalnızca, 09:00 - 12:00 saatleri arasında söz konusu banka şubesine gitmeniz gerekmektedir.
İkramiye ödemesi yapmakla yetkilendirilen banka şubelerine millipiyangoonline üzerinden göz atabilirsiniz.