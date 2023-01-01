Bilet Bayilerinden Alınan Biletlerin İkramiyesi Nasıl Alınır?

Bilet bayisinden aldığınız yılbaşı çekilişi biletleri için 5000 TL'ye kadar olan ikramiyelerinizi bayiliklerden alabilirsiniz. 5 bin TL'ye kadar olan ikramiyeler bilet bayiliklerinden temin edilir ve "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.

5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler için Türkiye Halk Bankası'nın yetkili şubelerine ( 81 ilde 100 şube, KKTC'de 1 şube) müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu müracaattan önce herhangi bir bilet bayisinden ikramiye biletinizi temin etmeniz gerekir. Bu biletle birlikte yetkili banka şubesine başvurarak ikramiyenizi alabilirsiniz.