Yılın son gününde EYT kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından emeklilik yolu açılan vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde oluşturduğu yoğunluk yılın son günü olması nedeniyle dün de devam etti. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların (EYT) emeklilik işlemlerini yeni yıl girmeden tamamlayabilmelerini sağlamak için SGK merkezleri cumartesi olmasına rağmen dün de açıktı. Askerlik ve doğum borçlanması işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar SGK merkezleri önünde kuyruk oluşturdu.Yılın son gününde, 2023'e girmeden başvuru yaparak ödeme avantajından faydalanmak isteyenler gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. Kendi aralarında organize olan vatandaşlar gelenlerin isimlerini sırayla bir deftere kaydetti. Bazı vatandaşlar demledikleri çayı içerek sohbet ederken, bazı vatandaşlar ise sıra defterine adını yazdırdıktan sonra arabalarının içinde uyuyarak sabahı bekledi. Vatandaşlar SGK merkezlerinin açılmasının ardından başvuru formlarını doldurarak başvurularını yaptı. SABAH'a konuşan vatandaşlar şunları söyledi:Yeni yılda borçlanma oranı zamlanacağı için sabah erken saatte SGK binasına geldim. Saat 05.00'ten beri buradayım. Askerlik borçlanması için geldim. Cumhurbaşkanımız sayesinde bir yıl önceden emekli olacağım. Bu çok güzel oldu. Artık yorulmuştum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Benim evimde 8 çocuğum ve eşim olmak üzere 10 kişi mutlu oldu.Son günden yararlanmak için erken geldik. 25 yıldır çalışıyorum. 56 yaşında emekliliğim görünüyordu. Şu an 42 yaşındayım. EYT çıkmasaydı 14 yıl daha bekleyecektim. Büyük sevinç yaşadım.20 yıl çalıştım, şartları yerine getirdim. 53 yaşında emekli olmayı beklerken Cumhurbaşkanımız bize büyük avantaj sağladı. İki çocuk okutuyorum. Emekli olunca çocukların eğitim masraflarını daha rahat karşılayacağız.Cumhurbaşkanımızın bu EYT müjdesi hem işçileri hem de işverenleri mutlu etti. Herkes mutlu olsun, ülke ekonomisi canlansın. Bu sürprizlerin devamını bekliyoruz. 6'lı masada sadece söylem var icraat yok. Hükümetimiz ise halkına müjde ve umut veriyor.Plastik sektöründe ustabaşı olarak çalışıyorum. 51 yaşındayım. EYT çıkmasa 57 yaşında emekli olacaktım. Askerlik borçlanması yapmak için geldim. Emekli olacağım için heyecanlıyım. Bize yılbaşı hediyesi oldu.