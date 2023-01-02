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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Annelerin direnişi dünya gündeminde

Nevşehir’de düzenlenecek olan I. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi’nde PKK’nın dağa kaçırdığı evlatlarını almak için HDP önünde nöbet tutan ailelerin destansı direnişi dünyaya duyurulacak. PKK’nın istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunulacak

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Annelerin direnişi dünya gündeminde
Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı evlatlarını almak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan ailelerin dirayetli duruşu dünyaya ilan ediliyor. Annelerin sesi, Nevşehir'de ilk defa düzenlenecek 1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi ile dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Medya Platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle 7 Ocak'ta organize edilecek etkinliğe; Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, yurt içi ve yurt dışından sanatçılar, medya, televizyon dünyasından önemli isimler katılım gösterecek. Oturumlarda yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak. Aynı zamanda PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunulacak.
Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Kongre için Emine Erdoğan ve İçişleri Bakanımız desteklerini esirgemedi. Annelerimizin doğal, yerel ve masum duruşlarının daha iyi ve organize anlatılması için tüm halkımızı Nevşehir'e bekliyoruz" dedi.

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Annelerin direnişi dünya gündeminde
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