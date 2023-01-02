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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Bakanlıktan ‘Aile Çocuk’ dergisi

ANKARA
Bakanlıktan ‘Aile Çocuk’ dergisi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklar için Aile Çocuk dergisi hazırlandı. Görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlanan Aile Çocuk dergisi, farklı dillere çevrilerek basılmasıyla da Türkiye'de çok dilli ilk çocuk dergisi olma özelliği gösteriyor. Derginin tüm sayılarına ailecocuk.aile.gov.tr/dergimiz adresinden dijital olarak ulaşılabiliyor.
İşaret dili ve sesli betimleme versiyonlarına ise ekutuphane.aile.gov.tr/video-galeri adresinden veya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın Youtube kanalından erişilebiliyor.
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Bakanlıktan ‘Aile Çocuk’ dergisi
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