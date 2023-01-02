Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün dün doğum günüydü. Eren yaşasaydı ,21 yaşında olacaktı. Evladının mezarı başına giderek doğum gününü kutlayan Ayşe Bülbül, "Maddi imkânsızlıklardan dolayı oğlum Eren'e hiç doğum günü yapamadık. Oğlum yaşasaydı en büyük hayali Güneydoğu'da komando olarak askerlik yapmaktı. Askere gideceği yaşını iple çekiyordu. Bana hep, 'askere gidersem şehit olursam sakın üzülme anne. Beni sana ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutumla getirirler, şehit annesi olursun. Bundan daha büyük ve ne var' derdi. Askere gönderemeden o hainler seni benden kopardı, elimden aldı yavrum, kuzum. Hakkını bizlere helal et Eren'im. Doğum günün kutlu olsun yavrum" diyerek gözyaşı döktü.