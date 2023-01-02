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Giriş Tarihi: 2.1.2023 16:39

Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde başlattığı ‘Pençe-Kilit Harekatı’ devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde güvenli alanlara saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandoların operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan sınır ötesi operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li terörist, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan güvenli alanlara taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulundu. Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, yerleri gözetleme vasıtaları ile tespit edilen PKK/YPG'li terörist gruba komandolar tarafından operasyon gerçekleştirildi. Etki mesafesi 40 kilometreye kadar ulaşan Fırtına Obüsler ile ÇNRA'nın da (Çok Namlulu Roketatar) kullanıldığı nokta operasyonunda 10 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi
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