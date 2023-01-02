Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan sınır ötesi operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li terörist, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan güvenli alanlara taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulundu. Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, yerleri gözetleme vasıtaları ile tespit edilen PKK/YPG'li terörist gruba komandolar tarafından operasyon gerçekleştirildi. Etki mesafesi 40 kilometreye kadar ulaşan Fırtına Obüsler ile ÇNRA'nın da (Çok Namlulu Roketatar) kullanıldığı nokta operasyonunda 10 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.