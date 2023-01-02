Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 2.1.2023 15:50 Son Güncelleme: 2.1.2023 15:53

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak yaptığı açıklamada 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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