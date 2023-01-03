400 bin öğrenciye ulaşım yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu. 2023'te öğrencilere verilecek desteğin üst limitinin 750 lira olarak belirlendiğini söyleyen Bakan Yanık, bu destek programıyla öğrencilerin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerinin karşılanacağını duyurdu. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde 400 bin öğrenci bulunuyor. Destek programından yararlanmak isteyen öğrenciler veya öğrencinin ailesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilecek.