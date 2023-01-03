Anadolu’nun çalıkuşları

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğretmenlik yaptıktan sonra atandığı Siirt'in Kurtalan İlçesi Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevini sürdüren 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Kiraz Ebinç Tül, kurduğu "Masal Sınıfları" ile dersleri keyifli hale getiriyor. Şu ana kadar 10 köy okulunda 800 öğrenci ile etkileşim kuran Kiraz öğretmen, görev yaptığı okulun dışında 3 okulda da projesini hayata geçirdi.Projenin 3-6 yaş grubundaki çocukları kapsadığını belirten Tül, "Şimdiki okulumuzda atık kâğıt atölyesi kurmaya başladık. Böylece kullandığımız kâğıtlar ile yeni kâğıtlar üretmeye başlayacağız. Üretim işini 4 yaşındaki çocukların yapması, erken yaşta geri dönüşümün anlamını kavramaları önemli bir detay. Üretilen kâğıtlar ile güzel sanatlar liselerinde yapılacak resimler, 81 ilden 81 renk sergisi adıyla açılacak" dedi.Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde buluna 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu'na 5 yıl önce atanan matematik öğretmeni Fatma Akdemir ise derste uyguladığı yöntemlerle çocukları hem eğlendiriyor hem de öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliğinde hazırlanan "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında oyunlar, etkinlik ve şarkılarla ders yapan Fatma öğretmen çocuklara matematiği sevdiriyor. Akdemir, "Oyunlar benim matematik öğrenimimin en önemli unsurları.Çünkü öğrenciler eğlenerek öğrendikleri şeyleri asla unutmuyorlar. Bazen somut materyal, bazen teknolojiyi kullanıyoruz. Bazen de çocukların bildikleri, oynadıkları bir oyunu konumuza entegre ediyoruz. Bu şekilde matematik dersine korku ile yaklaşmıyorlar. Tam tersi her hafta dört gözle bekledikleri, sevdikleri bir ders haline geliyor" dedi.