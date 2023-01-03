Ankara’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak yuvalanan ve mahrem hizmetler yapılanmasının içinde olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuşun bulunduğu şüphelilerin haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadelerinin bulunduğu, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.