Haberler Gündem Haberleri Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Giriş Tarihi: 3.1.2023 08:51 Son Güncelleme: 3.1.2023 09:14

Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberleri: FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak yuvalanan ve mahrem hizmetler yapılanmasının içinde olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuşun bulunduğu şüphelilerin haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadelerinin bulunduğu, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA