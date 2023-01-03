CHP’ye yakın gazeteciden bomba sözler! ’Bana İYİ Partili söyledi’ diyerek Kılıçdaroğlu’nun önerebileceği adayı açıkladı

"KEMAL BEY VAZGEÇEBİLİR"

Sevinç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yine geçtiğimiz gün bir CHP'li ile yaptığım görüşmede, Kemal Bey'in bu işi, aday olmak istediği muhalefet olarak da kazanmak istediği, kesin kazanacağız diye olaya yaklaştığı, bu nedenle de Cumhurbaşkanlığını kazanmasında risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçebileceği, başka bir ismi masaya sürebileceği söyleniyor. CHP'li değil ama İyi Partili söyledi, Kemal Bey'in kendisini geri çekmesi durumunda Ali Babacan'ı aday olarak önerebileceği konuşuluyor.

