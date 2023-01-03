CHP’ye yakın gazeteciden bomba sözler! ’Bana İYİ Partili söyledi’ diyerek Kılıçdaroğlu’nun önerebileceği adayı açıkladı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını çekmesi halinde Ali Babacan'ı masaya önereceğini söyledi. Sevinç, kaynağının İYİ Partili bir isim olduğunu belirtti.
"ALİ BABACAN'I ÖNEREBİLİR"
Muhalif gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini ancak risk görmesi halinde adaylıktan çekilebileceğini ifade etti.
Sevinç, "Bir İyi Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek." ifadeleri ile masada çok tartışılacak yeni bir ismi gündeme getirdi.
"KEMAL BEY VAZGEÇEBİLİR"
Sevinç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Yine geçtiğimiz gün bir CHP'li ile yaptığım görüşmede, Kemal Bey'in bu işi, aday olmak istediği muhalefet olarak da kazanmak istediği, kesin kazanacağız diye olaya yaklaştığı, bu nedenle de Cumhurbaşkanlığını kazanmasında risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçebileceği, başka bir ismi masaya sürebileceği söyleniyor. CHP'li değil ama İyi Partili söyledi, Kemal Bey'in kendisini geri çekmesi durumunda Ali Babacan'ı aday olarak önerebileceği konuşuluyor.