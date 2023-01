Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık: 254.2 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 dış ticaret rakamlarının açıklandığı İstanbul'daki programda konuştu.Pandemi, küresel tedarik zincirindeki aksamalar Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular ekonomimizin hızını kesemedi. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın derin sancılarla kıvrandığı bir dönemde, 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik. 2022 yılı ocak-kasım döneminde ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e yükseldi. İhracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Sadece 2021'de yüzde 11.4 oranında büyüyerek, 50 yılın en iyi seviyesini yakaladık. İhracat tek başına bu tarihi büyüme oranına 5.3'lük katkı yaptı. Krizleri fırsata çevirerek tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'i geçti. 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen her kademedeki ihracatçılarımızı canı gönülden şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşana kadar durmayacağız. 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olan ihracatı 7 kat artırdık.Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı. İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin kullanmaya başladık. Ey gayri milliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Türk Lirası ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya ulaştı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeyi esas alan ekonomik programımız sayesinde 2022 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi, 3.5 milyon ilave istihdama kavuştu.Rabb'ime hamdolsun ki artık sahip olduğumuz stratejik önemin ve imkânların farkında bir Türkiye var. Artık siyasi ve ekonomik özgüveni yüksek bir Türkiye var. Artık kimseye özenmeden, tabi olmadan, her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, çevreden sosyal yardımlara her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkün.İstanbul'a, şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. 208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. Atatürk Havalimanı'nın yanında, bu fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız.Mustafa kardeşim (TİM Başkanı Mustafa Gültepe) dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de Sanayi ve Teknoloji Bbakanım Mustafa Varank'a talimat veriyorum. İkisi de birbirinin dilinden anlar. O da Trabzonlu, o da Trabzonlu. Bunu hayata geçirelim.Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetimizi kurarken ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda çok çalıştık. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları ile hem geçmişin ihmallerini, hatalarını telafi ettik, hem de geleceğin altyapısını kurduk.2021'de 1.7 milyar dolara ulaşan sağlık hizmetleri ihracatımız 2022'de 2 milyar doları yakalayacak bir yere doğru gidiyor. Artık bu alandaki hedefimiz 2023 için 5 milyar dolar. 10 yılda ihracatında hızla mesafe kat edilen diğer alan da dizi ve film sektörü. Bugün Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında 2'nci sırada. Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı da 2 milyar dolara çıkacak.Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikâyesiyle 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. 2022'de hayata geçirmeyi planladığımız projelerin stratejilerini de paylaşmıştık. Aradan geçen bir yılın ardından bugün verdiğimiz tüm sözleri hayata geçirmiş olmanın memnuniyetiyle sizlerin karşısında bulunuyoruz. En önemli ticari ortak olan Avrupa Birliği'ne ihracatın yüzde 12 oranında artış kaydetmesi ayrıca önemli. Geçen sene AB'ye verilen dış ticaret fazlasının net 10 milyar doların üzerine çıktı. Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yüzde 19.3, Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 17.1, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 16, Kuzey Afrika bölgesine ise yüzde 9.8 arttı.