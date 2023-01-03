Demirtaş’tan muhalefete ’birlikte olalım’ çağrısı: Trajedi yaşanır

"BUNU YAPMAMALARI HAZİN OLUR"

Demirtaş, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının 'trajik ve hazin' olacağını şu sözlerle anlattı:

"Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."

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