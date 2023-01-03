Gaziantep’te terör operasyonu: 32 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilip engellenmesi amacıyla 2022 yılının son haftasında operasyonlar düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda ise 4 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda da 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda yakalanan 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.