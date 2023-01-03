Göksu, gençlere yönelik nelerin yapıldığına dair istatistikleri paylaştı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 2022 yılında Esenler'de gençlere yönelik belediye olarak nelerin yapıldığına dair istatistikleri paylaştı. Göksu, "2022 Esenler'de 'Gençlik Yılı' olarak geçti" diyerek sosyal medya paylaşımında yıl içerisinde gençlerle neler yaptıklarını tek tek açıkladı.

"GENÇLİK YILIMIZ 2023'TE DE DEVAM EDECEK"

Göksu sosyal medya hesabından "7 bin 500 gencimize Türkiye'yi gezdirdik. 15 bin gencimize internet hediye ettik. 7 bin sporcumuz 31 branşta tesislerimizden yararlandı. 142 bin gencimiz Esenler Gençlik Günleri'nde buluştu. Gençlik yılımız 2023'te de devam edecek" ifadelerini kullandı.