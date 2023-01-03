İşte asker, işte millet

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda, geçen yıl 22 Nisan'da, EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Kadir Erden, 9 ay süren tedavisi sonrası ilk kez memleketi Erzincan'a gitti. Şehrin girişinde gazisini karşılayan binlerce Ercincanlı araç konvoyu ile Erden'e eşlik etti. Bayraklarla donatılan baba evine götürülen Erden için kurban kesilerek Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Tekbirler ve "En büyük asker bizim asker" sloganları atılan Erden, "9 ay sürede gelebildiğim memleketimde, coşkulu bir şekilde karşılanmak gurur verici" dedi.Erden'i karşılayanlar arasında yer alan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, "Gururumuz, medarı iftiharımız, memleket, vatan, Kuran, ezan ve ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin bağımsızlığı için kendini adayan gazi kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Rabbim, Kadir kardeşimizi tekrar aziz milletimize bağışladı. O bizim hüzün yanımız olmasına rağmen aynı zamanda da o bizim aslan kahramanımız" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan sınır ötesi operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li terörist, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan güvenli alanlara taciz ateşi açıp, saldırı girişiminde bulundu. Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, yerleri gözetleme vasıtaları ile tespit edilen PKK/YPG'li terörist gruba komandolar tarafından operasyon gerçekleştirildi. Etki mesafesi 40 kilometreye kadar ulaşan Fırtına Obüsler ile ÇNRA'nın da (Çok Namlulu Roketatar) kullanıldığı nokta operasyonunda 10 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi./SABAH