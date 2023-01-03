Seçim tarihini değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı sonrasında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. "Seçim takvimi ile ilgili bizim irademiz 18 Haziran'da yapılması" diyen Çelik, şunları kaydetti: "18 Haziran'da yapılması yönünde çıkabilecek bazı sıkıntılar var. Yurt içinde seyahat dönemi olması, ülkemizde hareketliliğin yaşandığı dönem olduğu değerlendirilmesi yapılıyor. Bu erken seçim düzeyinde olmayacak. Değerlendirme erken seçim anlamına gelecek bir tarih değil, tarihin geriye çekilmesi ile ilgili değerlendirme. Kesin karar yok. Olursa paylaşacağız." Türkiye, Suriye ve Rusya görüşmesine de değinen Çelik, "Gelinen noktadan memnunuz. Diplomasi, müzakere, konuşma, sorunu çözmek için üretilmiştir. Bundan sonrasında en üst düzeyde görüşmenin ajandası oluşturulacaktır. Terör başta olmak üzere konuşmamız lazım" diye konuştu. PKK'nın faaliyetlerinin, Fransa tarafından himaye edildiğine vurgu yapan Çelik, "Defalarca eylemler yaptılar. Cumhurbaşkanımız terör denen yılanı kim korursa yarın onu sokar demişti. Avrupa'yı da kınıyor ve uyarıyoruz. Daha büyük olaylarla yüzleşmek zorunda kalırlar" dedi.