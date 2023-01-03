SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı!

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında motosikleti kullanan Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Vedat B. Hakan S. ve Zekeriya A. nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.