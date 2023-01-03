Yargıtay üyesine kumpas aydınlatıldı

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, Marmaris Yapı'nın sahibi Arzu K'ya sattığı dairenin parasını 1 yıl sonra alarak 'Alacağım kalmamıştır' şeklinde belge verdi. Arzu K, Aydıner'in eski bir MİT görevlisi olan M.B ve N.K. ile çete kurarak, şirketindeki hisselerin zorla almaya çalıştığı iddiasıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap', 'Görevi kötüye kullanma', 'Rüşvet' ve 'Tefecilik' gibi 11 ayrı suçtan şikayetçi oldu. Arzu K'nin Aydıner ile yaptığı öne sürülen WhatsApp yazışmalarında herhangi bir suç unsur belirlenmedi. Yazışmaların tamamen rızaya dayalı alım satım olduğu tespit edildi. Aydıner'in dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, diğer iki kişinin dosyası ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.