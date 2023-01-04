Adalet Bakanlığı’ndan yeni genelge! Hasta ve yaşlılara tahliye yolu

Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrasına göre "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak" görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu hatırlatılan genelgede, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adli Tıp Kurumu'na, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirme görevi verildiğine işaret edildi.