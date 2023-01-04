AK Partili Mehmet Ali Çelebi’den tepki: “İndirilecek bayrağımız yoktur!”

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLARDI

Elçi ile yapılan röportaj alanı ise CHP'li yetkililerin açıklama yaptığı alandı. Elçi'nin röportaj verdiği bu alandaki görüntüye bakıldığında ise CHP'li yetkililerin açıklama yaptığı alandaki Türk bayraklarının görüntüde olmadığı ama CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptığında o bayrakların yerinde durduğu görülüyor. Yani bayrakların kaldırıldığı görülüyor. Elçi'ye tepkilerin ardı arkası ise kesilmedi, kesilmiyor.