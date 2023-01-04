Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Erzurum'da 8 yıl önce 20 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırılan İsa Doğan'ın kardeşi Musa Doğan'ın katılımıyla nöbetteki aile sayısı 350 oldu. 1219 gündür devam eden nöbete destek ziyaretleri de sürüyor. Annelere, AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Teşkilatı yöneticileri ile Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Hak-İş İl Başkanı Ahmet Dinç, destek ziyaretinde bulundu.