İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı... "Başkan Erdoğan'ın açıkladığı karar bizi çok mutlu etti"

Yunus Sessiz, "Yönetimin değişmesinden sonra diğer arkadaşları gibi kendisinin de işten atılması için bahaneler yaratılıp 10 dakika arama yapmadığım için rapor tutulup çeşitli bahaneler üretilerek işten atılmıştım. 9 aydır işsiz güçsüz iki yavruma bakıyordum. Cumhurbaşkanımızın televizyonda İBB'den çıkarılan işçilerin bir düzenleme ile tekrar alınacağını açıklaması bizi çok mutlu etti. Bu karara çok sevindim inşallah işimize tekrar döner çoluk çocuğumuzun rızkını çalışarak çıkarırız. Mağduriyetlerimiz giderilir. Eşimi kaybettikten sonra iki çocuğuma zorlukla bakabildim. Geçici işlerle evime bakmaya çalıştım Cumhurbaşkanımızın bu müdahalesi çok önemli inşallah mağdur olan işçilerin hepsi işlerine tekrar kavuşur" dedi.

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