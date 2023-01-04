İşçi kıyımı yapan belediyelere: Attığınız işçilerin hepsi yasal düzenlemeyle geri dönecek

Seçimler öncesinde ne deniyordu? 'Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz' deniyordu. Öyle mi? Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük mü, gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık 2018'de "Namus sözü veriyorum. Seçimlerde kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak" demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 bin 819 emekçiyi kapının önüne koydu. CHP'li İzmir, Ankara, Adana, Mersin ve Bolu belediyelerinde de binlerce işçi kıyıma uğradı. BARIŞ SAVAŞ/SABAH