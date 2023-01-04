Meral Akşener’e zor soru: Bunlara da ortak mı? CHP Genel Merkezi’nde Türk bayrakları kaldırılmıştı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin Erbil merkezli Rudaw'a verdiği röportajda özerklik iması ve Türk bayrağının kaldırılması olayı ardından tepkiler sürerken, röportaj sırasında CHP Genel Merkezi'ndeki alanda Türk bayraklarının kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

"MERAL AKŞENER, BUNLARA DA ORTAK MI?"

Sosyal medyada ise Türk bayraklarının kaldırılmasına tepkiler sürüyor. Bir tepki de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik isteyen başdanışmanı Nuşirevan Elçi, verdiği röportaj sırasında CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarını da kaldırttı. 'İttifak yaptığımız için olumlu-olumsuz her konuda ortağız." diyen Meral Akşener, bunlara da ortak mı?" diyerek zor bir soru yöneltti.

AK Partili Mehmet Ali Çelebi’den tepki: “İndirilecek bayrağımız yoktur!”