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Giriş Tarihi: 4.1.2023 16:39 Son Güncelleme: 4.1.2023 16:44

Meral Akşener’e zor soru: Bunlara da ortak mı? CHP Genel Merkezi’nde Türk bayrakları kaldırılmıştı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Erbil merkezli Rudaw’a verdiği röportaj esnasında CHP Genel Merkezi’ndeki alanda Türk bayraklarının kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener’e yüklenerek, 'İttifak yaptığımız için olumlu-olumsuz her konuda ortağız’ diyen Meral Akşener, bunlara da ortak mı?” diyerek zor bir soru yöneltti.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Meral Akşener’e zor soru: Bunlara da ortak mı? CHP Genel Merkezi’nde Türk bayrakları kaldırılmıştı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin Erbil merkezli Rudaw'a verdiği röportajda özerklik iması ve Türk bayrağının kaldırılması olayı ardından tepkiler sürerken, röportaj sırasında CHP Genel Merkezi'ndeki alanda Türk bayraklarının kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

"MERAL AKŞENER, BUNLARA DA ORTAK MI?"

Sosyal medyada ise Türk bayraklarının kaldırılmasına tepkiler sürüyor. Bir tepki de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik isteyen başdanışmanı Nuşirevan Elçi, verdiği röportaj sırasında CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarını da kaldırttı. 'İttifak yaptığımız için olumlu-olumsuz her konuda ortağız." diyen Meral Akşener, bunlara da ortak mı?" diyerek zor bir soru yöneltti.

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SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde skandal! Kılıçdaroğlu'nun 'Özerklik' isteyen danışmanı Türk bayraklarını kaldırttı

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Meral Akşener’e zor soru: Bunlara da ortak mı? CHP Genel Merkezi’nde Türk bayrakları kaldırılmıştı...
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