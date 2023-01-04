Seçim tarihi için titiz çalışma tüm ihtimaller masada

18 Haziran 2023 seçimi yaklaşırken en çok tartışılan konulardan biri seçimlerin 2023 yılının mayıs ya da nisan ayına çekilip çekilmeyeceği oldu. AK Parti, sınavlar, bayram, hac, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim tarihi ve süreci ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. 9 Nisan- 18 Haziran arasındaki tüm pazar günleri tek tek artı ve eksileri ile değerlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında seçimin 18 Haziran'da olmaması gerektiğine ilişkin nedenler tek tek sıralandı. Okul tatilinden hac mevsiminin gelmesine, Kurban Bayramı'ndan sınav tarihlerine ve vatandaşın o tarihlerde tatilde olmasına kadar detaylar çok boyutlu olarak ele alındı.Kesin seçim tarihi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak. TBMM'ye sunulan aile ve başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmeme ihtimaline karşılık olası referandum süreci de gündeme geldi. Referandumla ilgili diğer siyasi partilerin tavrı ortaya çıkmadığı için referandum riski ihtimali de detaylı olarak değerlendirildi. Toplantıda MYK üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Prosedür ve yol haritasının belirlenmesi için çalışma yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına her zaman olduğu gibi her birimin çok çalışması gerektiği talimatını verdi. Seçim beyannamesi için ilgili birimlerin tüm hazırlıklarının tamamlanması istendi. Milletvekilliği adaylığı için il ve ilçe başkanlarının istifa süreçleri de MYK'da gündeme geldi. Bu kapsamda il ilçe ve belediye başkanlarının istifası ile ilgili süreç tamamlanacak.