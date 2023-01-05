O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım"

Bunun üzerine İmamoğlu İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından davete ilk icabet eden kişi olduğunu duyurmuştu. Bu esnada ise Kılıçdaroğlu ise Almanya gezisinde olduğu için Saraçhane'de yoktu. Akşener ve İmamoğlu Saraçhane'de buluştuğunda her ikisi de birer konuşma yapmıştı. Bu da CHP'de bir krize neden olmuştu.