Altılı masada yaşanan adaylık krizi Saraçhane'de yaşanan krizle alenileşmişti. Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği için yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.
Bunun üzerine İmamoğlu İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından davete ilk icabet eden kişi olduğunu duyurmuştu. Bu esnada ise Kılıçdaroğlu ise Almanya gezisinde olduğu için Saraçhane'de yoktu. Akşener ve İmamoğlu Saraçhane'de buluştuğunda her ikisi de birer konuşma yapmıştı. Bu da CHP'de bir krize neden olmuştu.
SARAÇHANE KRİZİ KONU ALINDI!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı Kurtuba TV tarafından yapılan animasyonda Saraçhane'de yaşanan kriz konu alındı. Animasyonda İmamoğlu Akşener'e "abla" diye hitap ederken Kılıçdaroğlu'nun uçakta olduğu belirtiliyor.
O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım" | Video
"HADİ BUNU KUTLAYALIM!"
Akşener ise İmamoğlu'na "Geliyorum" diyor. İmamoğlu Akşener'e "Karar açıklanmış abla ceza almışım" derken, animasyondaki Akşener karakteri "Hadi bunu kutlayalım" cevabını veriyor. Kılıçdaroğlu'nun ise Almanya'da para arayışına girdiği animasyonda yer alıyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak karakteri Kılıçdaroğlu'na bir iyi haber bir kötü haber iletiliyor.
Bu esnada Kılıçdaroğlu karakteri, İmamoğlu'nun ceza almasını iyi haber olarak görüyor. "Seçmenimiz ona kahraman muamelesi yapıyormuş" dendiğinde ise Kılıçdaroğlu karakteri "ahmak" diyerek "Mağduriyetten yürüyecek o zaman ben de mağdur olmalıyım" cevabını veriyor.
SOSYAL MEDYADA İZLENME REKORU KIRDI
Kılıçdaroğlu uçağa binip İstanbul'a döndüğünde ise İmamoğlu'na ve Akşener'e İBB'deki makam odasında "Ceza aldın güya ama görüyorum ki pek mutlusunuz!" dediği animasyon videosunda görüyor. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu karakterine "Çok üzgünüz. Şu an emin olun yapraklar bile çılgınca üzülüyor!" diyor. Animasyon videosunun devamında da çeşitli anlar esprili bir dille ele alınıyor. Sosyal medyada ise izlenme rekorları kırmaya devam ediliyor.