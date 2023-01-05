Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da polisin DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden biri olan, 36 yaşındaki M.H., İdlib'deki terör kampında çekilen ve elinde silahla propaganda yapan kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. Zanlı görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Aynı operasyonda yakalanan Y.A.'nın da 2014-2017 yılları arasında Irak'ta aylık 6 bin dinar karşılığında hendek kazıp, bölgedeki çatışmalarda örgüte üstünlük sağladığı tespit edildi. M.H. ve Y.A. ile birlikte 3 kişi tutuklandı; 5'i savcılık talimatı, biri de 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Firari olan bir şüpheli de her yerde aranıyor.
ÖRGÜT DAĞILINCA KAÇTILAR
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın, kentteki eylem ve faaliyetlerini mercek altına aldı. Yürütülen soruşturmada örgütün Irak ve Suriye'de daha önce hakimiyet kurduğu bölgelerde DEAŞ adına faaliyette gösteren 7'si yabancı uyruklu 3'ü Türk, toplam 10 kişiye ulaşıldı. Örgütün dağılmasıyla Türkiye'ye kaçıp, Adana'ya gelen şüphelilerin yakalanması için 30 Aralık'ta düğmeye basıldı.
SİLAHLI TERÖR PROPAGANDASI
Daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi; hedefteki 10 zanlıdan 9'u yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.H. (36), terör örgütü kamplarında elinde silahla çekilen ve örgütün sosyal medyada paylaştığı propaganda videolarında yer alan kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. M.H., emniyetteki sorgusunda da; Suriye'nin İdlib kentinde çekilen videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.
AYLIK 6 BİN DİNARA HENDEK
2014-2017 yılları arasında Irak'ta, DEAŞ saflarına katılan Y.A. (25) örgütün bölgede güvenliğini sağlama noktasında aylık 6 bin Irak Dinarı karşılığında hendek kazdığı ortaya çıktı. Şüphelilerden M. A.'nın (35) da örgüt kamplarında aldığı dini ve askeri eğitim sonrasında 'başarı belgesi' ile ödüllendirildiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen M.H., Y.A. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi; bir kişi 'adli kontrol' şartı, 5 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.