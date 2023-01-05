Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da polisin DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden biri olan, 36 yaşındaki M.H., İdlib'deki terör kampında çekilen ve elinde silahla propaganda yapan kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. Zanlı görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Aynı operasyonda yakalanan Y.A.'nın da 2014-2017 yılları arasında Irak'ta aylık 6 bin dinar karşılığında hendek kazıp, bölgedeki çatışmalarda örgüte üstünlük sağladığı tespit edildi. M.H. ve Y.A. ile birlikte 3 kişi tutuklandı; 5'i savcılık talimatı, biri de 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Firari olan bir şüpheli de her yerde aranıyor.