AK Parti en çok üyeye sahip siyasi parti ünvanını korudu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, 2022'ye ait siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Başsavcılığa göre, toplamda 122 tane faaliyette olan siyasi parti bulunuyor. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Memleket Partisi ve Zafer Parti'nin toplamda 13 milyon 742 bin 932 üye kaydı bulunuyor.

AK PARTİ EN ÇOK ÜYEYE SAHİP PARTİ

Bu kapsamda, AK Parti'nin 11 milyon 241 bin 230, CHP'nin 1 milyon 369 bin 430, İyi Partinin 617 bin 513, MHP'nin 464 bin 92 üyesi bulunuyor. AK Parti bu verilere göre, en çok üyeye sahip siyasi parti olma ünvanını halen elinde tutuyor.Başsavcılığın kayıtlarına göre, Demokrat Partinin üye sayısı 364 bin 444 olarak kayıtlara geçerken, Saadet Partisinin 265 bin 738, Yeniden Refah Partisinin 269 bin 391, Büyük Birlik Partisinin 119 bin 237 üyesi olduğu belirtildi. Buna göre, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisinden daha fazla üyeye sahip oldu. HDP'nin üye sayısı 45 bin 302, DEVA Partisinin 177 bin 454, Gelecek Partisinin 76 bin 182, Memleket Partisinin 25 bin 132, Vatan Partisinin 15 bin 993, Türkiye Değişim Partisi 50 bin 51 ve Zafer Partisinin ise 25 bin 535 olarak kayıtlara geçti.