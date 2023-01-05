AK Partili Akbaşoğlu’ndan CHP’nin ’özerlik’ açıklamasına tepki: Türkiye’ye zarar vermeye dönük bir tutumdalar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve HDP'ye yakınlığı ile bilinen yeni danışmanı Nuşirevan Elçi'nin 'özerlik' açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tepki gösterdi. CHP'nin ikiyüzlü tavrına değinen Akbaşoğlu, "Erdoğan karşıtlığını maalesef emperyalistlerin safında Türkiye aleyhine tutum ve davranışlarda bulunmak olarak görenler Türkiye'ye bu milletin bütün fertlerine ancak zarar vermeye dönük bir tutumdalardır" dedi.

Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. 85 milyon insanımızın tümünün geleceğine ilişkin önemli projeler açıklıyoruz. Türkiye'nin birlik, beraberlik, bütünlüğü, dayanışması ve büyük güçlü Türkiye'nin öncülüğünde 81 vilayeti ve 85 milyon insanıyla temel hak ve özgürlükler ekseninde çok büyük hedeflere yürüyelim istiyoruz, bunların da adımlarını atıyoruz. Türkiye Yüzyılı mottosu da bunun bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor.

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hem demokratikleşme hem de temel hak ve özgürlükler noktasında sessiz devrimlere imza atma hususunda büyük işler başardık. Aynı zamanda kalkınma destanını da yurdumuzun her tarafına hizmet ve eserleri donatarak yaydık. Biz devlet-millet kaynaşmasıyla çok daha büyük hedeflere yürüyelim. 2023 seçimlerini bunun için yeni bir başlangıç yapalım. Türkiye Yüzyılı olarak bütün insanlığın lehine sonuçlar doğuracak büyük atılımı hep beraber gerçekleştirelim diyoruz.