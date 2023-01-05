AK Partili Akbaşoğlu’ndan CHP’nin ’özerlik’ açıklamasına tepki: Türkiye’ye zarar vermeye dönük bir tutumdalar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve HDP'ye yakınlığı ile bilinen yeni danışmanı Nuşirevan Elçi'nin 'özerlik' açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tepki gösterdi. CHP'nin ikiyüzlü tavrına değinen Akbaşoğlu, "Erdoğan karşıtlığını maalesef emperyalistlerin safında Türkiye aleyhine tutum ve davranışlarda bulunmak olarak görenler Türkiye'ye bu milletin bütün fertlerine ancak zarar vermeye dönük bir tutumdalardır" dedi.
Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:
Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. 85 milyon insanımızın tümünün geleceğine ilişkin önemli projeler açıklıyoruz. Türkiye'nin birlik, beraberlik, bütünlüğü, dayanışması ve büyük güçlü Türkiye'nin öncülüğünde 81 vilayeti ve 85 milyon insanıyla temel hak ve özgürlükler ekseninde çok büyük hedeflere yürüyelim istiyoruz, bunların da adımlarını atıyoruz. Türkiye Yüzyılı mottosu da bunun bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor.
'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU
Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hem demokratikleşme hem de temel hak ve özgürlükler noktasında sessiz devrimlere imza atma hususunda büyük işler başardık. Aynı zamanda kalkınma destanını da yurdumuzun her tarafına hizmet ve eserleri donatarak yaydık. Biz devlet-millet kaynaşmasıyla çok daha büyük hedeflere yürüyelim. 2023 seçimlerini bunun için yeni bir başlangıç yapalım. Türkiye Yüzyılı olarak bütün insanlığın lehine sonuçlar doğuracak büyük atılımı hep beraber gerçekleştirelim diyoruz.
'TÜRKİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR'
Ana muhalefetin içinden ise emperyalistlerin ağzıyla, PKK'nın ağzıyla bir yaklaşıma şahit oluyoruz. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, bölüp parçalamak Türkiye'yi denklem dışına itmek isteyen uluslararası güç odaklarının payandalığına soyunmaktan başka bir şey değil. CHP'nin yaklaşımı bu millete bu devlete ve bu vatana maalesef zarar verecek ve bu ülkeyi karıştırmaya yönelik bir duruş. Milli güvenlik tehdidi çerçevesinde bir duruş sergileniyor. Dolayısıyla milletimiz bu olup bitenleri net bir şekilde değerlendirecek. 2023'te bu yaklaşımlara en net ve en güzel cevabı sandıkta verecektir.
'BU DENKLEMİ MİLLET GÖRÜYOR'
PKK'nın terörist elebaşlarından birisi 'CHP, HDP'ye muhtaç' demişti. Bu bağlamda değerlendirmek gerekir meseleleri. Erdoğan karşıtlığını maalesefe emperyalistlerin safında Türkiye aleyhine tutum ve davranışlarda bulunmak olarak görenler Türkiye'ye bu milletin bütün fertlerine ancak zarar vermeye dönük bir tutuma girmişlerdir. Bu yaklaşım onu gösteriyor. HDP, PKK'nın sözcülüğüne soyunmuş. PKK'nın elebaşları 'CHP, HDP'ye muhtaç' diyerek denklemi bu şekilde kurmuş. Bunun adımlarını da Kılıçdaroğlu atar noktada... Dolayısıyla bu denklem millet tarafından görülüyor.