Ankara’da vergi dairesinde doğal gaz sızıntısı: Çok sayıda personel hastanelere sevk edildi

DOĞAL GAZDAN ETKİLENENLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Doğal gaz ekipleri binada inceleme yaptı. Araştırma sonucu binadaki doğal gaz tesisatında kaçak tespit edildi. Binadaki gaz kesildi.



Kurumun mutfak personellerinden Yusuf Gümüş, kendisinin de gazdan etkilendiğini; ancak durumunun iyi olduğunu belirterek, "İlk önce herkes birden rahatsızlandı. İlk başta biz bir rahatsızlıkları var diye düşündük, ondan sonra diğer arkadaşlar da bayılmaya başladı. Ambulans çağırmak zorunda kaldık. Şu an durumum iyi, sadece biraz tansiyonum düşmüş o kadar. Diğer arkadaşların da durumlarının iyi olduğu söylendi" dedi.