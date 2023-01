Başkan Erdoğan’dan ’seçim’ açıklaması! Tarihi öne çekebiliriz

Bizim için her yeni üye Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hayata geçmesine verilmiş ilave bir omuzdur, ilave bir heyecandır, ekstra bir güçtür. Üye sayımızı oluşturan her bir rakamı, her bir ayrı bir dünya, ayrı bir birey olarak gönlümüzde yer edinen dava ve yol arkadaşlarımızla ahdimizin yeniden seslendirilmesi olarak görüyoruz. Emin olun bu sesin karşısında durabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel, hiçbir tuzak tanımıyoruz. Niyet hayr, akıbet hayr diyerek çıktığımız bu kutlu yolda girdiğimiz her mücadeleyi zaferle taçlandırmamızı, milletimizle aramızdaki işte bu güçlü bağa borçlu olduğumuza inanıyorum. Bunun için genel merkezimizden il ve ilçe teşkilatlarımıza üye sayımızın sürekli artırılması için canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

AK Parti saflarına katılarak Türkiye Yüzyılı ahdimize ortak olan her bir üyemize şükranlarımı sunuyorum. Üye çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürerek bu rakamı sürekli daha yukarı taşımaya kararlıyız. Dünyadaki ve bölgemizdeki her gelişme ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin diğer ülkelerden farkı hem bu etkinin olumsuzluklarını en aza indirecek altyapıya hem de krizleri avantaja çevirecek iradeye sahip olmasıdır. Ülkemizin makroekonomik görünümüne baktığımızda 2012, 2013, 2014 yıllarında gerçekten hedeflerine uygun bir zirve yaptığını görüyoruz. Demokraside sessiz devrimlerle milletimizin her kesiminin hak ve özgürlük taleplerini karşıladığımız, yaptığımız yatırımlarla asırlık ihmalleri giderdiğimiz, sergilediğimiz başarılı yönetimle ülkemizi hızla kalkındırdığımız bir dönemden söz ediyoruz. Milli gelirimizden enflasyona, faiz oranlarından büyük projelerin ritmine kadar her alanda tarihi bir yükseliş yakalamıştık. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedefimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte bir anda önümüze akılla, izanla, mantıkla, siyasi ve sosyal gerekçelerle açıklanamayacak hadiseler çıkmaya başladı.