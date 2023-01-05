Başkan Erdoğan’dan ’seçim’ açıklaması! Tarihi öne çekebiliriz

İstihdamdan ihracata her başlıkta aldığımız başarılı sonuçlar, yaptığımız fedakarlıkların ve verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğine işaret ediyor. Pazartesi günkü Kabine toplantımızın ardından yapacağımız değerlendirmede, bu sürecin ekonomik boyutunu ayrıntılarıyla milletimize tekrar ayrıntılarıyla anlatacağız. Bu arada sizlere hatırlatmak istediğimi husus AK Parti'nin cesaret edemez denilen her şeye cesaretle girişen, yapamaz denilen her şeyi yapan, başaramaz denilen her şeyi başaran, velhasıl milletimize verdiği her sözü tutan bir parti olduğu gerçeğini bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeniz gereğidir.

Adres Gemlik. Bay Kemal, lütfeder de Gemlik'e gidersen sana rehberlik edecek kişiler de görevlendirebiliriz ama Sanayi ve Teknoloji Bakanımı da göndermem lazım. Fakat ondan da çok korktu mu ne yaptı, o gelirse gelmem demiş.

Öbürü oraya 60 bin kişi gelirse diyor bir kere doldursunlar elini öperim. Biz öyle herkese el öptürmeyiz. Ama Büyük Çamlıca Camii'miz nice defalar 60 binleri ağırladı. Hamdolsun. Bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız bizi çok üzmüştür. Yani bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesine akıl kar erdiremedik.

Öbürü de çıkmış Erdoğan Ayasofya'yı açamaz. E açtık. Ne yapacaksın şimdi? Bu lafı nasıl etti ben onu anlamadım. Meral Hanım, şu anda cami, müze değil. Şöyle bir teşrif edersen isabetli olur. Ayasofya'yı bu haliyle de görmüş olursun. Bizim görevimiz yalan değil, bizim görevimiz icraattır, dürüstlüktür ve yapılamayanları Allah'ın izniyle yapmaktır.

Bay Kemal ne diyor? Bir tane eserleri yok diyor. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? İzmir'in yollarını kim yaptı? Hiç olmazsa Türkiye'yi dolaşmıyorsun İzmir'e de mi gitmiyorsun ya. 7 saat 7,5 saatte gidilebilen İzmir'e şu anda 3 saat 15 dakikada arabayla gidilebiliyor. Bundan da mı haberin yok. Sabuncubeli Tüneli'ni açtık, o tünelden de mi geçmedin. Bunlarda yalan yenilir yutulur gibi değil. Ne derse desinler şimdi ben İzmir milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş, daha çok çalışacaksınız. Daha çok çalışacaksınız ve bunu tüm İzmirli kardeşlerimize anlatacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. Manisalı kardeşlerim daha fazla esir olmamaları gerekir. Bunları bölgenin milletvekilleri olarak anlatmak durumundayız.

Şunu biz boşu boşuna demiyoruz. Bunlarla bu yolculukta biz öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız, onlar ya seyreder ya konuşur ya iftira atar.

Ayasofya'yı açacağız dedik açtık, savunma sanayiinde ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracağız dedik kurtardık. İHA'ları yaptık, SİHA'ları yaptık, AKINCI'yı yaptık, KIZILELMA'yı da yaptık. Dünya medyası bunları yazıyor, çiziyor, her yönüyle ortaya koyuyor. Ama bizdekilerde göz var görmüyor, kulak var duymuyor. Çünkü kalpler mühürlü. Onun için bunları anlatmak durumundayız. Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçeye bu parayı nereden koyacaksın diyor. Bütçe tekniği nedir adamın haberi yok. Her şey zannediyor bütçeyle yapılır. Bay Kemal, parayı finansmanı yönetmenin yolları var yolları. Onun için kamu özel işbirliği. Bunu biz yaptık mı yaptık. Bununla milli bütçeden ortaya para koymadan bu yatırımları gerçekleştirdik. Bu şehir hastanelerini yapan firmalar yatırımı geldi kendileri yaptılar, biz kendilerine yaptıkları iş karşılığında ödeme yapıyoruz. Olay bu kadar basit. Eğer bunları biz milli bütçeden yapmaya kalksaydık, şöyle bir faiz hesaplaması yapmaya kalkın, bunun faizini bile ödeyemezsin. Biz hiç böyle yollara başvurmadık. Sadece şehir hastanelerinde değil bütün yollarda, viyadüklerde, havalimanlarında aynı uygulamayı yaptık. Onun için de ülkemizi adeta bir uçuşa kaldırdık.